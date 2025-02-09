Жуткие черные саркофаги из Антарктиды напугали ученых

В Антарктиде ученые нашли таинственные черные саркофаги, которые, как утверждают исследователи, излучают необычные сигналы. Об этом сообщает «Царьград».

Артефакты изучают специалисты из России, США, Китая и Индии. Они отмечают, что саркофаги обладают необычной формой и способны сохранять тепло даже при экстремально низких температурах.

Во время исследований ученые услышали странный звук, вызвавший колебания капли воды на поверхности одного из объектов. Один из саркофагов удалось открыть – внутри обнаружили цилиндр из неизвестного металла, покрытый тонкими линиями.

Некоторые источники сообщают, что на экранах лаборатории якобы появилось загадочное послание: «Не будите то, что спит. Наш сон должен быть вечным».