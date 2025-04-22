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Журнал Scopus перечислил 5 нерешенных человечеством загадок Вселенной

Первым в списке стоит...

pixabay

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Журнал Scopus опубликовал подборку из пяти фундаментальных тайн, которые наука пока не в силах объяснить. Эти вопросы, по мнению экспертов, помогут лучше понять устройство мира.

Первым в списке стоит происхождение самой Вселенной. До сих пор нет точных данных о том, как она возникла, каковы её реальные размеры и что именно она в себе содержит.

Ещё один неразгаданный вопрос — происхождение человека. Учёные не могут с уверенностью сказать, от кого мы произошли. Особенно удивляет тот факт, что генетически мы на 90% совпадаем с орангутанами, но при этом кардинально отличаемся от них по поведению и уровню развития.

Большой интерес вызывает и природа сознания: откуда оно появилось, как функционирует и где его границы. Некоторые исследователи даже выдвигают гипотезу, что разум человека мог быть результатом вмешательства внеземных цивилизаций.

Кроме того, загадкой остаётся природа света и механизм его восприятия человеческим зрением. А также — феномен гравитации: хотя мы ежедневно ощущаем её действие, до конца понять её суть пока не удалось, пишет Кулик.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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