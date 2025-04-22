Журнал Scopus перечислил 5 нерешенных человечеством загадок Вселенной
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Журнал Scopus опубликовал подборку из пяти фундаментальных тайн, которые наука пока не в силах объяснить. Эти вопросы, по мнению экспертов, помогут лучше понять устройство мира.
Первым в списке стоит происхождение самой Вселенной. До сих пор нет точных данных о том, как она возникла, каковы её реальные размеры и что именно она в себе содержит.
Ещё один неразгаданный вопрос — происхождение человека. Учёные не могут с уверенностью сказать, от кого мы произошли. Особенно удивляет тот факт, что генетически мы на 90% совпадаем с орангутанами, но при этом кардинально отличаемся от них по поведению и уровню развития.
Большой интерес вызывает и природа сознания: откуда оно появилось, как функционирует и где его границы. Некоторые исследователи даже выдвигают гипотезу, что разум человека мог быть результатом вмешательства внеземных цивилизаций.
Кроме того, загадкой остаётся природа света и механизм его восприятия человеческим зрением. А также — феномен гравитации: хотя мы ежедневно ощущаем её действие, до конца понять её суть пока не удалось, пишет Кулик.
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