Журнал Scopus перечислил 5 нерешенных человечеством загадок Вселенной

Журнал Scopus опубликовал подборку из пяти фундаментальных тайн, которые наука пока не в силах объяснить. Эти вопросы, по мнению экспертов, помогут лучше понять устройство мира.

Первым в списке стоит происхождение самой Вселенной. До сих пор нет точных данных о том, как она возникла, каковы её реальные размеры и что именно она в себе содержит.

Ещё один неразгаданный вопрос — происхождение человека. Учёные не могут с уверенностью сказать, от кого мы произошли. Особенно удивляет тот факт, что генетически мы на 90% совпадаем с орангутанами, но при этом кардинально отличаемся от них по поведению и уровню развития.

Большой интерес вызывает и природа сознания: откуда оно появилось, как функционирует и где его границы. Некоторые исследователи даже выдвигают гипотезу, что разум человека мог быть результатом вмешательства внеземных цивилизаций.

Кроме того, загадкой остаётся природа света и механизм его восприятия человеческим зрением. А также — феномен гравитации: хотя мы ежедневно ощущаем её действие, до конца понять её суть пока не удалось, пишет Кулик.