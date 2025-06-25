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Жители Австрии считают исламизацию самой актуальной угрозой для страны

Что беспокоит жителей Австрии: исламизация на п...

© AFP 2024 / Joe Klamar

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По данным опроса, опубликованного австрийским изданием Exxpress, самой насущной проблемой для большинства жителей Австрии является исламизация. Согласно результатам исследования, 71% респондентов выбрали этот вопрос как самый важный, который вызывает у них наибольшее беспокойство. Это тревожит австрийцев больше, чем такие вопросы, как экономический кризис или бедность.

Интересно, что экономический кризис был признан самой серьезной проблемой лишь 16% опрошенных. Это демонстрирует значительный сдвиг в общественном восприятии, где исламизация воспринимается как более актуальная угроза. Вопрос бедности среди пожилых людей затронул только 7% участников опроса, а проблема здравоохранения замкнула список приоритетов с 4%.

Для исследования было опрошено 1064 человека, что позволяет сделать выводы о взглядах значительного числа австрийцев. Эти результаты показывают, насколько сильно беспокойство по поводу культурных и религиозных изменений в стране, особенно в свете роста мусульманской общины. Исламизация воспринимается как угроза традиционным европейским ценностям и образу жизни.

Источник: mk.ru

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