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Женщина в США умерла, но родила ребенка благодаря законам штата

В Атланте, штат Джорджия, произошла уникальная ...

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В Атланте, штат Джорджия, произошла уникальная история: женщина, которая умерла в феврале, родила в июне. Как сообщает StarHit, это стало возможным благодаря законодательству США.

В феврале Адриана, находясь на позднем сроке беременности, обратилась в больницу с жалобами на сильные головные боли. Врачи прописали лекарства, но на утро состояние женщины ухудшилось — она начала тяжело дышать. Было установлено, что в мозгу образовались тромбы, и при попытке их удалить Адриана скончалась. Однако из-за местных законов о запрете абортов, если у плода есть пульс, женщину подключили к аппарату жизнеобеспечения.

Она оставалась на аппаратах несколько месяцев, и в июне родился ее сын, с весом 450 граммов, на два месяца раньше срока. Мальчика взяли на воспитание родственники погибшей. После рождения ребенка Адриану отключили от аппаратов.

Этот случай вызвал широкий общественный резонанс. Ранее бабушка малыша высказывала сомнения по поводу продолжения лечения, опасаясь за здоровье ребенка, учитывая состояние мозга дочери. Она также переживала из-за финансовых трудностей, связанных с поддержанием жизни Адрианы.

Эта история разделила общественность. Многие считают, что власти должны были предоставить семье больше выбора в вопросе продолжения беременности.

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