Женщина из Великобритании описала, как выглядит мир иной

Фрэнсис Бэнкс из Великобритании ушла из жизни в 1965 году, но спустя шесть недель, по словам её близкой подруги Хелен Гривз, между ними установилась своеобразная связь. Хелен утверждала, что могла воспринимать мысли Фрэнсис, будто та продолжала общаться с ней из иного мира.

Как рассказывала Гривз, умершая воздействовала на её сознание, передавая внутренние переживания. Сначала Фрэнсис говорила о страхе, который ощущала перед смертью, особенно перед так называемым Страшным судом. Однако, оказавшись по ту сторону, она пересмотрела свои взгляды.

По её словам, после смерти она увидела два жизненных пути: тот, каким должен был быть её идеальный путь, и тот, который она действительно прошла. Сравнив их, она поняла, что реализовала лишь часть своего предназначения, совершив немало ошибок. На своеобразном «суде» ей стало ясно, что главным судьёй была она сама.

Позже Хелен передала, что душа Фрэнсис начала помогать другим — тем, кто оказался в тёмных пространствах, которые она называла «страной мрака». Там, по её описанию, пребывали души, не осознавшие своих поступков и не испытавшие раскаяния.

Примерно через полтора года после смерти Фрэнсис, как утверждала Гривз, сообщила, что приблизилась к свету и обрела светящуюся форму. С этого момента она потеряла интерес к земному миру и перестала выходить на связь, пишет МедиаПоток.