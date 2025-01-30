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Жена отправила мужу СМС из самолета за пару минут до крушения в США

По данным источника CNN в правоохранительных ор...

pixabay.com

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В округе Колумбия произошло столкновение пассажирского самолёта American Airlines и армейского вертолёта Black Hawk. На борту находились 64 человека, а вертолёт, выполнявший учебный полёт, перевозил трёх военнослужащих США.

Один из пассажиров, летевших этим рейсом, за несколько минут до катастрофы отправил сообщение своей жене. Муж рассказал журналистам WUSA, что получил от супруги сообщение о том, что самолёт приземлится через 20 минут. Однако позже он заметил, что его ответные сообщения так и не были доставлены. Мужчина признался, что всё, о чём он сейчас молится, – чтобы её вытащили из воды.

Катастрофа произошла в 9 часов вечера (5 утра по московскому времени) в зоне одного из самых строго контролируемых воздушных пространств – всего в пяти километрах от Белого дома и Капитолия. По предварительным данным, причиной столкновения могло стать изменение маршрута пассажирского лайнера по указанию диспетчеров, которое не заметил экипаж военного вертолёта.

Самолёт перестал подавать сигнал в 800 метрах от взлётно-посадочной полосы, в момент, когда находился над серединой реки Потомак. Камеры наблюдения в Центре Кеннеди зафиксировали два источника света, соответствующих летательным аппаратам, после чего они слились в огненный шар.

По данным источника CNN в правоохранительных органах, на данный момент подтверждена гибель 18 человек, спасатели пока не обнаружили выживших.

Президент США Дональд Трамп заявил, что трагедии можно было бы избежать, если бы экипаж военного вертолёта своевременно изменил курс, сообщает телеканал WUSA9.

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