Zecurion: мошенники делают фейковых ботов из-за доверия россиян к роботам

Россияне доверяют роботам, и мошенники активно используют это, похищая деньги с помощью фейковых ботов. Об этом «Газете.Ru» рассказал глава аналитической компании Zecurion Владимир Ульянов. Так он прокомментировал сообщения о том, что аферисты создали бота в Telegram от имени «Почты России», якобы помогающего найти посылку, но на самом деле ворующего деньги пользователей.

«Фальшивые боты и поддельные аккаунты поддержки уже широко применяются мошенниками для кражи средств. Их популярность объясняется простотой создания новых ботов вместо заблокированных и высокой эффективностью таких схем. Люди склонны доверять роботам, так как считают, что они не могут сознательно обманывать. Ошибки в работе списываются на недоработки системы», — пояснил Ульянов.

По его словам, главное — уметь распознавать мошеннические схемы, независимо от предлога, с которым обращаются злоумышленники. Эксперт отметил, что любые входящие сообщения в мессенджерах могут быть потенциально опасными: если человек не заказывал посылку, она не может «потеряться», а если заказывал, то все данные должны совпадать с реальными.

Мошенники используют приёмы социальной инженерии, играя на любопытстве (какая посылка?), жадности (бесплатный подарок) и спешке (предложение действует ограниченное время). Если появляются такие признаки, Ульянов советует прекратить общение и не предпринимать никаких действий.

Эксперт рекомендует проверять информацию о посылках и обращаться в службы поддержки только через официальные источники, переходя по достоверным ссылкам. Он подчеркнул, что боты, как и люди, могут обманывать или работать в интересах мошенников, поэтому не должны вызывать больше доверия, чем реальные сотрудники.

Ранее МВД сообщило, что аферисты звонят жертве и утверждают, что на её имя пришла посылка или заказное письмо. Затем предлагают уточнить адрес через бота в Telegram. В результате мошенники получают доступ к аккаунту жертвы и крадут её деньги.