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Ждать ли снижения инфляции, при сохранении ключевой ставки?

На заседании 21 марта Банк России в третий раз ...

Фото: ИД «Волгоградская правда» / архив

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На заседании 21 марта Банк России в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых — это исторический максимум, действующий с декабря 2024 года. Центральный банк объяснил это необходимостью поддержания жестких условий, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню (около 4%) к 2026 году.

По мнению экспертов, хотя текущее инфляционное давление немного снизилось, оно всё ещё остаётся высоким. Основная причина — внутренний спрос на товары и услуги продолжает расти быстрее, чем производственные возможности экономики. При этом наблюдается замедление темпов кредитования и рост сберегательной активности, что, в свою очередь, помогает сдерживать рост цен.

В январе–феврале 2025 года средний годовой рост цен с учетом сезонности составил 9,1%, что ниже показателя IV квартала 2024 года (12%). Годовая инфляция на середину марта оценивается в 10,2%. Укрепление рубля также внесло свой вклад в замедление роста цен.

Как отметил управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин, в некоторых сферах — особенно в услугах и аренде — цены продолжают расти, но в целом наблюдается положительная динамика. Экономисты полагают, что сохранение высокой ставки помогает стабилизировать ситуацию и постепенно приблизиться к целевому уровню инфляции.

Ожидается, что дальнейшее снижение инфляционного давления будет происходить постепенно, а разворот ключевой ставки в сторону понижения возможен, по мнению части аналитиков, не раньше середины 2025 года. Следующее заседание ЦБ по ставке назначено на 25 апреля.

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