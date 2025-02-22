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Зарплата таксистов в разных регионах страны: от 84 606 до 135 788 рублей

Средние зарплаты для водителей такси и работник...

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Средние зарплаты для водителей такси и работников пассажирских перевозок в начале 2025 года выросли на 11%, составив 92 тысячи рублей в месяц. Это подтверждается данными исследования платформы "Авито работа", доступными для ТАСС.

В исследовании уточняется, что в начале 2025 года средняя зарплата по вакансиям водителей такси и других работников пассажирских перевозок увеличилась на 11% и составила 92 208 рублей в месяц. В прошлом году работодатели предлагали порядка 82 758 рублей.

Эксперты отметили, что в объявлениях часто указываются ориентировочные зарплатные вилки, которые могут быть выше реального дохода. Фактическая зарплата водителей зависит от нескольких факторов: количества часов работы, выполненных заказов, тарифов, комиссионных, а также расходов на топливо и техническое обслуживание.

Значительные изменения в размере зарплат за год наблюдаются в Башкортостане и Ульяновской области — на 55% и 43% соответственно. Средняя зарплата для водителей такси в Башкортостане составляет 106 991 рубль, а в Ульяновской области — 87 287 рублей в месяц. В Челябинской области зарплаты выросли на 39% и составляют 84 606 рублей.

Согласно исследованию, самые высокие зарплаты предлагают в Центральной России и на Дальнем Востоке. Лидирует Смоленская область, где таксистам готовы платить около 135 788 рублей в месяц. Затем идут Приморский край (116 013 рублей), Башкортостан (106 991 рубль), Московская область (106 650 рублей), Алтайский край (106 558 рублей) и Бурятия (102 898 рублей).

Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, работодатели в сфере такси и пассажирских перевозок повышают зарплаты и улучшают условия труда. Кроме того, компании ищут новые способы мотивации сотрудников, например, предоставляют зоны отдыха, скидки, рабочие смартфоны, обучение, а также оплачивают бензин и услуги шиномонтажа, как отметил директор категории "Такси, транспорт и логистика" "Авито работы" Артем Егоренков.

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