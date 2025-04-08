Замена водительских прав в 2025 году: кого это коснется

Тем, чьи водительские удостоверения были автоматически продлены в период пандемии, в 2025 году придётся заново оформлять документы. Как сообщает inkazan, отсрочка, предоставленная ранее, заканчивается.

Это касается тех автомобилистов, чьи права должны были истечь в 2022 или 2023 годах. Тогда, по решению властей, замену разрешили временно не проводить — такую меру предложили МВД и Минэкономразвития, чтобы упростить ситуацию для граждан и бизнеса.

Теперь отложенная процедура снова становится обязательной. Чтобы понять, когда именно нужно обратиться за новыми правами, достаточно прибавить три года к дате, указанной в старом удостоверении.

Оформить замену можно несколькими способами: через портал Госуслуг, в отделении МФЦ или прямо в подразделении ГИБДД. Даже если заявление подано онлайн, визита в ведомство не избежать — явиться всё равно придётся лично.

Записываться заранее не обязательно — заявление принимается в часы работы учреждения, без строгой привязки ко времени.

При визите в ГИБДД новые права, как правило, выдают сразу. Если же оформление происходит через МФЦ, документ будет готов через несколько дней.

Для замены водительских прав необходимо предоставить паспорт, старое удостоверение, заявление, медсправку по форме № 003-В/у и квитанцию об оплате госпошлины.