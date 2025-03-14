Загадка болезни Паркинсона разгадана

Исследователи из Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл впервые определили структуру белка PINK1, что помогает понять его роль в развитии болезни Паркинсона. Их работа опубликована в Science.

PINK1 защищает клетки мозга, выявляя повреждённые митохондрии и активируя убиквитин, который запускает их утилизацию. Однако мутации в этом белке нарушают процесс, приводя к накоплению токсинов и гибели нейронов.

Доктор Сильви Каллегари пояснила, что PINK1 работает поэтапно: обнаруживает повреждения, закрепляется на митохондриях, помечает их убиквитином и через белок паркин инициирует удаление. Учёным удалось увидеть этот процесс и изучить влияние мутаций.

Открытие структуры PINK1 даёт надежду на создание препаратов, способных замедлить болезнь. Исследователи рассчитывают, что дальнейшие исследования помогут разработать лекарства для пациентов с мутациями PINK1.