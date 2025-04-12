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Заявления Илона Маска о колонизации Марса через 20 лет обманчивы

Илон Маск, самый богатый человек в мире и основ...

Иллюстрация: NASA Solar System Exploration

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Илон Маск, самый богатый человек в мире и основатель SpaceX, обещал, что в течение 20 лет на Марсе появится самодостаточная колония, но это, скорее всего, лишь пиар-ход, заявил старший научный сотрудник Музея космонавтики Павел Гайдук.

На лекции в Техасе Маск сказал, что через 20 лет на Марсе можно будет создать поселение с населением около миллиона человек. Уже ведется строительство космодромов для Starship в Техасе и Флориде, которые будут запускать ракеты для этих миссий.

По мнению Гайдука, хотя Марс подходит для колонизации благодаря схожей с Землей гравитации, наличию полезных ископаемых, атмосферному давлению, близкому к земному, и воде в виде льда на полюсах, реальность освоения планеты в ближайшие 20 лет вызывает сомнения. Ученый отмечает, что Илон Маск планирует использовать для колонизации гигантскую многоразовую ракету Starship 3, оснащенную новым двигателем Raptor. Она сможет перевозить до 200 тонн груза, но, по словам Гайдука, ракета столкнулась с проблемами, что показали неудачные тестовые полеты.

Гайдук подчеркивает, что даже если Маск ускорит разработку ракеты, для успешной миссии потребуется огромное количество таких кораблей. Для отправки одного Starship к Луне потребуется не менее 10 запусков, включая ракеты с космонавтами и девять танкеров с топливом. На данный момент нет решения для транспортировки людей на Марс, не говоря уже о создании инфраструктуры на самой планете.

Гайдук уверен, что все эти заявления Маска скорее направлены на привлечение инвестиций в проект. Он также отметил, что первые переселенцы, вероятно, будут жить в герметичных модулях, которые отправят с Земли на тяжелых ракетоносителях. В дальнейшем, возможно, начнется строительство таких модулей на Марсе, но это можно будет обсудить только после организации местного производства.

По словам ученого, если посадка на Марс состоится через 40 лет, то полноценное производство и развитие колонии начнется еще позже, и весь процесс может занять около 60 лет.

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