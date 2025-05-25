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Yomiuri: береговая охрана Японии без предупреждения начала стрельбу у Кунашира

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Патрульный катер "Кавагири" японской береговой охраны провёл стрельбы у побережья острова Кунашир, не выпустив навигационное предупреждение. Об этом сообщает издание Yomiuri.

Согласно публикации, инцидент произошёл у мыса Сирэтоко, где катер провёл 66 пулемётных выстрелов и два запуска сигнальных ракет. Учения были прекращены после того, как военнослужащие осознали, что не уведомили другие суда о стрельбах.

В управлении береговой охраны города Немуро сообщили, что будет проведена проверка. Начальник ведомства Китамура Наоюки отметил, что персоналу обеспечат более тщательную подготовку по управлению безопасностью, и пообещал принять меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

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