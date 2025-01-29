Не у нас
· 16+ · Служба новостей

Yle: на финский берег выбросило большое количество мертвой рыбы

Подписаться в Telegram

На побережье финского полуострова Ханко обнаружено большое количество мертвой рыбы после появления неизвестного белого вещества, сообщает телерадиовещатель Yle. Связь между этими событиями пока остается неустановленной.

Ранее сообщалось, что на берег выбросило субстанцию, напоминающую затвердевшие испорченные сливки. По данным спасателей, вещество является «умеренно вредным», но не представляет угрозы для жизни.

Местные власти настоятельно рекомендуют жителям избегать этого района. Кроме того, из соображений безопасности было закрыто место для зимнего купания в центре Ханко. Специалисты продолжают выяснять причины массовой гибели рыбы и ее возможную связь с загадочным веществом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

В Крыму у 14-летнего подростка вырос хвост после удаления кисты на копчике

Новости Казани

день назад

В Казани продают самодельный спорткар за 7,5 млн рублей

что нужно мыть после дезинсекции в квартире

Не у нас

15 часов назад

В Африке выявили загадочные руины: ученые ведут исследование древнего города

Новости России

2 дня назад

Находят хобби и раскрывают душу

маляр-штукатур в Екатеринбурге

Не у нас

день назад

В Костомукше продаётся раритетный «Москвич-412» без тормозов

Не у нас

день назад

В «Газпроме» хотят повысить цены на газ для населения

Не у нас

день назад

Термоядерный реактор в Китае рекордные 18 минут удерживал плазму

Не у нас

43 минуты назад

Приближается пик активности Солнца: чем это грозит человечеству
Новости Казани
14 часов назад

Эксперт КФУ Михаил Абрамский ответил, безопасна ли «оплата по лицу»

На фоне роста популярности дипфейков проблема у...

Не у нас

48 минут назад

Yle: на финский берег выбросило большое количество мертвой рыбы

Не у нас

53 минуты назад

ТАСС: в России хотят заместить 11 млн рабочих мест

Не у нас

58 минут назад

9-летний казахский вундеркинд разработал действующую модель АЭС

Не у нас

58 минут назад

ВТБ: рынок ипотеки в России упадет на 30% в 2025 году
Взрыв будет, как 50 ядерных ударов по Хиросиме:...
Не у нас
4 часа назад

Взрыв будет, как 50 ядерных ударов по Хиросиме: к Земле стремительно несется опасный астероид

Не у нас

час назад

Авторынку России угрожает переизбыток в 750 тысяч автомобилей из Китая

Не у нас

3 часа назад

Настоящий апокалипсис: Землю накроет мощнейшая магнитная буря уже летом 2025 года

Не у нас

3 часа назад

Протоирей Хватов: православие допускает существование инопланетян
АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги творче...
Новости России
5 дней назад

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги творческого смотра-конкурса