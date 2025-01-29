Yle: на финский берег выбросило большое количество мертвой рыбы

На побережье финского полуострова Ханко обнаружено большое количество мертвой рыбы после появления неизвестного белого вещества, сообщает телерадиовещатель Yle. Связь между этими событиями пока остается неустановленной.

Ранее сообщалось, что на берег выбросило субстанцию, напоминающую затвердевшие испорченные сливки. По данным спасателей, вещество является «умеренно вредным», но не представляет угрозы для жизни.

Местные власти настоятельно рекомендуют жителям избегать этого района. Кроме того, из соображений безопасности было закрыто место для зимнего купания в центре Ханко. Специалисты продолжают выяснять причины массовой гибели рыбы и ее возможную связь с загадочным веществом.