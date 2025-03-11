Wildberries представил платформу Wibes для покупки через видео

Объединённая компания Wildberries и Russ запустила в тестовом режиме видеоприложение Wibes, пишет ТАСС. Платформа предназначена для выбора и покупки товаров через видео, а также для продвижения продукции продавцами.

Пользователи смогут смотреть ролики до 90 секунд, обзоры, подборки, новинки и статьи. Продавцы получат инструмент для увеличения узнаваемости брендов, а блогеры – возможность монетизации после тестирования. Рекламодателям предоставят аналитику рекламных метрик.

Приложение доступно в Google Play и App Store, формирует персональную ленту на основе предпочтений пользователя. Товары из видео автоматически добавляются в корзину на Wildberries. В beta-версии уже размещены сотни тысяч роликов от более 1 тыс. продавцов и блогеров.

Основатель Wildberries Татьяна Ким отметила, что давно хотела создать платформу, где покупатели смогут лучше знакомиться с товарами через видеообзоры и статьи. Она уже тестирует сервис и завела личный аккаунт.