Wi-Fi убивает батарею: почему ваш телефон садится за ночь и как это быстро исправить
Pro Город
Если ваш телефон разряжается за ночь, даже просто лежа на столе, причина может быть в скрытой настройке Wi-Fi. В 2025 году на Android устройствах активная работа Wi-Fi в фоне продолжает незаметно съедать заряд батареи.
Почему Wi-Fi крадёт заряд батареи
Даже при выключенном экране Android продолжает искать доступные сети Wi-Fi в фоновом режиме. Этот процесс:
тратит заряд,
увеличивает износ аккумулятора,
работает даже в авиарежиме.
Хотя визуально смартфон бездействует, антенна активно сканирует пространство. Это особенно бессмысленно ночью.
Настройка, которая виновата: «Поиск Wi-Fi всегда»
Функция «Поиск Wi-Fi всегда» заставляет устройство сканировать сети даже при отключённом Wi-Fi. Она используется для более точной геолокации и рекламных целей — но ночью абсолютно не нужна.
Как отключить:
Откройте "Настройки" → "Местоположение" → "Сканирование".
Отключите "Поиск Wi-Fi всегда".
После этого заряд батареи будет уходить значительно медленнее.
Важно: если используете умные часы, оставьте включённым «Сканирование Bluetooth» — оно меньше влияет на батарею.
Что ещё поможет сохранить заряд ночью
Закрывайте фоновые приложения через меню многозадачности.
Проверьте обновления системы в "Настройки" → "Обновление ПО".
Включайте режим энергосбережения перед сном ("Настройки" → "Батарея").
Отключайте ненужные уведомления ("Настройки" → "Уведомления"), чтобы телефон не просыпался лишний раз.
Итог
Скрытый фоновый поиск Wi-Fi — одна из главных причин ночного разряда смартфона. Отключите его — и батарея будет сохранять заряд до утра без лишних проблем!
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