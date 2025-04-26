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Wi-Fi убивает батарею: почему ваш телефон садится за ночь и как это быстро исправить

Если ваш телефон разряжается за ночь, даже прос...

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Если ваш телефон разряжается за ночь, даже просто лежа на столе, причина может быть в скрытой настройке Wi-Fi. В 2025 году на Android устройствах активная работа Wi-Fi в фоне продолжает незаметно съедать заряд батареи.

Почему Wi-Fi крадёт заряд батареи

Даже при выключенном экране Android продолжает искать доступные сети Wi-Fi в фоновом режиме. Этот процесс:

  • тратит заряд,

  • увеличивает износ аккумулятора,

  • работает даже в авиарежиме.

Хотя визуально смартфон бездействует, антенна активно сканирует пространство. Это особенно бессмысленно ночью.

Настройка, которая виновата: «Поиск Wi-Fi всегда»

Функция «Поиск Wi-Fi всегда» заставляет устройство сканировать сети даже при отключённом Wi-Fi. Она используется для более точной геолокации и рекламных целей — но ночью абсолютно не нужна.

Как отключить:

  • Откройте "Настройки" → "Местоположение" → "Сканирование".

  • Отключите "Поиск Wi-Fi всегда".

После этого заряд батареи будет уходить значительно медленнее.

Важно: если используете умные часы, оставьте включённым «Сканирование Bluetooth» — оно меньше влияет на батарею.

Что ещё поможет сохранить заряд ночью

  • Закрывайте фоновые приложения через меню многозадачности.

  • Проверьте обновления системы в "Настройки" → "Обновление ПО".

  • Включайте режим энергосбережения перед сном ("Настройки" → "Батарея").

  • Отключайте ненужные уведомления ("Настройки" → "Уведомления"), чтобы телефон не просыпался лишний раз.

Итог

Скрытый фоновый поиск Wi-Fi — одна из главных причин ночного разряда смартфона. Отключите его — и батарея будет сохранять заряд до утра без лишних проблем!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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