Не у нас
· 16+ · Служба новостей

WhatsApp ввел новые ограничения для защиты личных переписок

Подписаться на Дзен.канал

В мессенджере WhatsApp появится новая функция под названием Advanced Chat Privacy, которая направлена на повышение конфиденциальности в личных и групповых чатах. Об этом сообщили представители компании, передает Стерлеград.

Основные изменения включают автоматическую блокировку экспорта переписок и запрет на автосохранение медиафайлов на устройствах участников чатов. Эти меры помогут минимизировать риски утечки личных данных за пределы чатов, пояснили разработчики.

Кроме того, в WhatsApp добавили, что в будущем будет введен запрет на создание снимков экрана в приватных чатах. Работы над этой функцией уже ведутся.

Функция Advanced Chat Privacy будет доступна для активации в настройках каждого чата и появится в мессенджере в ближайшие месяцы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Штрафы за шашлыки: как избежать проблем с пожарной безопасностью в майские праздники

Новости Казани

день назад

Задержан экс-начальник отдела СУ СКР по Приволжскому району Казани Закиров

уничтожение плесени и грибка на стенах

Новости Татарстана

день назад

Глава Елабужского района заявил, что в результате атаки БПЛА никто не пострадал

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Для тех, кто в теме: рассказываем, где в Казани мужчинам прокачать стиль и карьеру

ремонт стиральных машин сименс в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

В Набережных Челнах раздетая девушка устроила фотосессию на переходе

Новости Татарстана

день назад

Mash Iptash: 2 БПЛА сбили в Елабуге

Новости Татарстана

2 часа назад

Колония грозит врачу из Татарстана за выдачу справки сбившему ребёнка эпилептику

Новости Татарстана

день назад

Сливочное масло «Очень важная корова» признали одним из лучших в РТ
Новости Казани
час назад

В Казани пройдет фестиваль «Новая волна — 2025»

Идея создания конкурса принадлежит Крутому и ла...

Не у нас

час назад

WhatsApp ввел новые ограничения для защиты личных переписок

Не у нас

час назад

ВОЗ: вспышки кори и менингита угрожают миллионам людей

Не у нас

час назад

Эксперт Добровольская поведала об обычаях на «Пасху мертвых»

Не у нас

час назад

Под Новой Зеландией нашли затопленный материк: новая гипотеза прошла проверку
В Арском районе водитель ГАЗа насмерть сбил вел...
Новости Татарстана
13 минут назад

В Арском районе водитель ГАЗа насмерть сбил велосипедистку

Не у нас

час назад

Ученые из Дании нашли свидетельства реального Рагнарека

Не у нас

час назад

Ученые назвали 3 существа, которые переживут конец света

Не у нас

3 часа назад

Специалисты рассказали, стоит ли сейчас покупать машину
Когда трагедия сталкивается с деловыми стандарт...
Интересное в Казани
4 дня назад

Когда трагедия сталкивается с деловыми стандартами: основатель ритуальной компании поделился мнением о ценах на похороны в Казани