WhatsApp ввел новые ограничения для защиты личных переписок

В мессенджере WhatsApp появится новая функция под названием Advanced Chat Privacy, которая направлена на повышение конфиденциальности в личных и групповых чатах. Об этом сообщили представители компании, передает Стерлеград.

Основные изменения включают автоматическую блокировку экспорта переписок и запрет на автосохранение медиафайлов на устройствах участников чатов. Эти меры помогут минимизировать риски утечки личных данных за пределы чатов, пояснили разработчики.

Кроме того, в WhatsApp добавили, что в будущем будет введен запрет на создание снимков экрана в приватных чатах. Работы над этой функцией уже ведутся.

Функция Advanced Chat Privacy будет доступна для активации в настройках каждого чата и появится в мессенджере в ближайшие месяцы.