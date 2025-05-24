WGBA: рыбак из США нашел на дне озера Мичиган затонувший 100 лет назад буксир

В американском штате Висконсин рыболов Кристофер Тусс с помощью гидролокатора обнаружил на дне озера Мичиган буксирное судно, затонувшее более 100 лет назад.

Связавшись с историческим обществом штата, он узнал, что это буксир J.C. Ames, построенный в 1881 году для перевозки древесины. Координатор исследований Кейтлин Зант отметила уникальность судна из-за его нестандартной длины — 49 метров. По данным издания WGBA, судно было затоплено намеренно.

Сегодня буксир лежит на глубине трёх метров, что облегчает его изучение. Интересно, что в 2015 году бабушка Тусса тоже обнаружила сразу три затонувших корабля за три дня.