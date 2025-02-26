Высокопатогенный птичий грипп обнаружили у крыс в США

Министерство сельского хозяйства США представило новые данные о распространении высокопатогенного птичьего гриппа EA H5 (2.3.4.4) среди диких и домашних животных.

Впервые вирус был обнаружен у чернокожих крыс (Rattus rattus), найденных в округе Риверсайд, штат Калифорния. В этом регионе ранее уже фиксировались вспышки заболевания среди домашней птицы.

Предполагается, что крысы могли заразиться при контакте с больными птицами на близлежащих фермах. Помимо них, с помощью ПЦР-анализа вирус выявили у ряда других диких млекопитающих, включая мышей, лисиц, рысей, пум, медведей и тюленей. Также зарегистрированы случаи инфицирования домашних кошек.