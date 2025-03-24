Вырвали и вставили обратно: в Китае женщина умерла после удаления здорового зуба

В китайской провинции Аньхой 34-летняя женщина погибла после того, как врач по ошибке удалил ей здоровый зуб, сообщает Газета.ру со ссылкой на SCMP.

Инцидент произошел 12 марта в городской больнице Аньцина, когда женщине должны были удалить зуб мудрости. Однако стоматолог ошибся и извлек здоровый зуб, после чего попытался вернуть его обратно, зафиксировав проволокой.

Как рассказал брат пострадавшей, операция продолжалась полтора часа и проводилась без анестезии. После вмешательства у пациентки сильно распухло лицо, а боль становилась невыносимой. Позже женщину нашли без признаков жизни под окнами больницы. Предполагается, что она упала с крыши медучреждения. В настоящее время выясняются подробности произошедшего.