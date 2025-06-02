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Выяснилось, как дешевые солнцезащитные очки могут навредить зрению

В чём заключается опасность?

pixabay

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С началом лета многие задумываются о защите глаз от интенсивного солнечного света. При выборе солнцезащитных очков важно быть внимательным, поскольку дешёвые варианты могут не только не обеспечить защиту, но и навредить зрению.

В чём заключается опасность? Большинство недорогих очков не оснащены необходимыми ультрафиолетовыми (UV) фильтрами. Без них солнечные лучи проникают в глаза, что может привести к таким заболеваниям, как катаракта или повреждение сетчатки.

Кроме того, тёмные линзы без UV-защиты могут усугубить ситуацию: при их ношении зрачки расширяются, пропуская больше света, включая вредное ультрафиолетовое излучение, что увеличивает риск ожогов и других проблем с глазами.

Чтобы эффективно защитить зрение, выбирайте очки с гарантированной 100%-ной защитой от UVA и UVB лучей. Наилучший выбор — модели с сертифицированным UV-фильтром, который надёжно блокирует вредное излучение и сохраняет здоровье глаз, пишет Про Город Пермь.

Забота о зрении требует не только правильного выбора очков, но и регулярных визитов к офтальмологу, чтобы поддерживать здоровье глаз на долгие годы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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