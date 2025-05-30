Выяснилось, как 4000 лет назад успокаивали младенцев

Коллекция керамики из сирийской Хамы, хранившаяся в музее почти век, оказалась детскими погремушками бронзового века. Это установили археологи из Дании, Франции и Италии.

Изделия представляют собой полые ручки длиной 4,5–6 см с узорами — спиралями, полосами и геометрическими формами. В некоторых сохранились камешки, которые при встряхивании издают негромкий звук, напоминающий современные игрушки.

По словам доктора Метте Хальд из Национального музея Дании, эти предметы были удобны для младенцев — лёгкие, компактные и не слишком шумные.

Исследователи предполагают, что такие погремушки использовались для успокоения детей. Находки относятся к раннему бронзовому веку — периоду активного роста населения Хамы, о чём говорят плотная застройка и узкие улицы.

Хотя аналогичные изделия встречаются по всему Леванту, хамские экземпляры отличаются вытянутой формой и уникальным орнаментом, характерным для северной части региона, пишет Кулик.