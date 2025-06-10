Выяснилось, что постройнеть и посвежеть поможет отказ от одного продукта

Многие празднуют успехи с алкоголем, но эта привычка может быть опасной. Как избавиться от алкоголя, если кажется, что без него не обойтись?

Алкоголь ухудшает мозговую активность, координацию, повышает агрессивность и разрушает печень. Он увеличивает риск рака, сердечно-сосудистых заболеваний, нарушает работу почек и ухудшает психоэмоциональное состояние.

Трудно заметить, когда употребление алкоголя превращается в зависимость. Избавиться от неё сложно, но возможно, если приложить усилия и изменить образ жизни.

Преодоление зависимости требует поддержки близких, обращения к психологу и участия в клубах анонимных алкоголиков.

Отказ от алкоголя улучшает сон, нормализует вес, укрепляет иммунитет, снижает риск заболеваний и улучшает память, а также восстанавливает отношения с близкими и способствует успеху в жизни, пишет "МОЁ! Оnline Воронеж".