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Выяснилось, что будет, если Земля начнет вращаться быстрее

Сейчас Земля совершает полный оборот вокруг сво...

pixabay.com

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Ученые поделились, к чему может привести ускорение вращения нашей планеты.

Сейчас Земля совершает полный оборот вокруг своей оси за 23 часа, 56 минут и чуть более 4 секунд. Но что будет, если сутки станут короче?

Это не такая уж и далекая от реальности гипотеза — с 2020 года фиксируется небольшое, но устойчивое увеличение скорости вращения Земли. По расчетам специалистов, если планета начнет вращаться всего на 1,5 км/ч быстрее, это может вызвать перераспределение воды: значительные объемы переместятся от полюсов к экватору, что приведет к повышению уровня моря на несколько сантиметров в приэкваториальных зонах.

Это может обернуться подтоплением некоторых территорий. Точно спрогнозировать, насколько серьезными будут последствия и какие регионы окажутся в зоне риска, пока сложно, сообщает МедиаПоток со ссылкой на Techinsider.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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