Вулкан Тамбора в Индонезии может проснуться и изменить климат Земли

Ученые всерьез обеспокоены возможным извержением индонезийского супервулкана Тамбора. По оценкам специалистов, вероятность такого события составляет 17%. В истории уже был подобный случай — в 1815 году мощное извержение привело к глобальным климатическим изменениям, известным как «год без лета». Тогда резкое похолодание вызвало неурожай, массовый голод и вспышки опасных эпидемий.

Сегодня последствия могут оказаться еще более разрушительными. Современный климат нестабилен, а высокие концентрации парниковых газов в атмосфере только усугубляют ситуацию. В случае мощного выброса диоксида серы его взаимодействие с атмосферными потоками может привести к снижению глобальной температуры до 15%. Учитывая уроки прошлого, ученые предупреждают о серьезных экологических, экономических и социальных рисках, которые может повлечь новое извержение Тамборы.