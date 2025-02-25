Не у нас
· 16+ · Екатерина Елисеева

Вулкан Тамбора в Индонезии может проснуться и изменить климат Земли

Сегодня последствия могут оказаться еще более р...

pixabay.com

Подписаться на Дзен.канал

Ученые всерьез обеспокоены возможным извержением индонезийского супервулкана Тамбора. По оценкам специалистов, вероятность такого события составляет 17%. В истории уже был подобный случай — в 1815 году мощное извержение привело к глобальным климатическим изменениям, известным как «год без лета». Тогда резкое похолодание вызвало неурожай, массовый голод и вспышки опасных эпидемий.

Сегодня последствия могут оказаться еще более разрушительными. Современный климат нестабилен, а высокие концентрации парниковых газов в атмосфере только усугубляют ситуацию. В случае мощного выброса диоксида серы его взаимодействие с атмосферными потоками может привести к снижению глобальной температуры до 15%. Учитывая уроки прошлого, ученые предупреждают о серьезных экологических, экономических и социальных рисках, которые может повлечь новое извержение Тамборы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

20 часов назад

Вирус с температурой 40 и кашлем до рвоты угрожает республике

Не у нас

день назад

Эти маршруты ведут в никуда: Названы ТОП-3 самых опасных мест в океане

почему клопы кусают не всех людей в семье

Новости Казани

день назад

Возобновились споры жителей Татарстана о смене часового пояса

Интересное в Казани

3 дня назад

Испытание себя и проверка на годность

заказ ритуальных услуг в Москве

Новости Казани

21 час назад

Стали известны цены на отдых в термах «Пляж» в Казани

Не у нас

22 часа назад

В Твери 71-летняя женщина умерла на концерта Елены Ваенги

Лонгриды

13 часов назад

«Афродеревня» глазами Анастасии Крыловой: как казанская актриса вжилась в роль учительницы из Африки

Не у нас

день назад

Ученые изучают «капсулу» в Антарктиде: она может возродить жизнь на Земле
Новости Казани
18 часов назад

В 2025 году Казань проведёт 4 чемпионата России

Владимир Леонов рассказал, что в Казани в 2025 ...

Не у нас

13 минут назад

ДНК около 30 зверски убитых воинов прочитали ученые из России

Не у нас

48 минут назад

Вулкан Тамбора в Индонезии может проснуться и изменить климат Земли

Новости Татарстана

58 минут назад

В Татарстане осудят 6 бывших и действующих сотрудников ГБУ «БДД»

Новости Татарстана

час назад

В Челнах в 56 лет умерла старший врач станции скорой помощи
В Татарстане девушка и ребенок отравились угарн...
Новости Татарстана
18 часов назад

В Татарстане девушка и ребенок отравились угарным газом

Новости Казани

час назад

Глава СК проконтролирует дело о смерти годовалого ребенка в клинике Казани

Новости Казани

час назад

Казанский вуз оказался в санкционном списке Великобритании

Не у нас

12 часов назад

В районе Точки Немо фиксируется неизвестный науке гул
Где строить карьеру в Казани в 2025 году? Глав...
Интересное в Казани
5 дней назад

Где строить карьеру в Казани в 2025 году? Главные работодатели, которые инвестируют в сотрудников