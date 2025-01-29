Не у нас
· 16+ · Служба новостей

ВТБ: рынок ипотеки в России упадет на 30% в 2025 году

Подписаться в Telegram

Заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков спрогнозировал снижение объемов ипотечного кредитования в России в 2025 году на треть, сообщает «РИА Новости».

По его оценке, общий объем выданных ипотечных кредитов за год может составить около 3,3 трлн рублей, при этом 70% из них придется на льготные программы.

Основным фактором роста рынка, по прогнозам, останется семейная ипотека, на которую может прийтись до 61% всех выдач. Ожидается, что ее объемы сохранятся на уровне 2024 года, достигнув примерно 2 трлн рублей.

Горшков сравнил получение ипотеки на рыночных условиях с восхождением на Эверест, отметив, что это дорого, сопряжено с рисками и в некоторых случаях требует удачи. По его словам, из-за этого спрос на такие кредиты остается низким. Он также подчеркнул, что банки будут уделять больше внимания качеству кредитных портфелей, улучшению сервиса и цифровым технологиям.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

В Крыму у 14-летнего подростка вырос хвост после удаления кисты на копчике

Новости Казани

день назад

В Казани продают самодельный спорткар за 7,5 млн рублей

клоп виды и фото

Не у нас

15 часов назад

В Африке выявили загадочные руины: ученые ведут исследование древнего города

Новости России

2 дня назад

Находят хобби и раскрывают душу

починить ирригатор в москве в Москве

Не у нас

день назад

В Костомукше продаётся раритетный «Москвич-412» без тормозов

Не у нас

день назад

В «Газпроме» хотят повысить цены на газ для населения

Не у нас

день назад

Термоядерный реактор в Китае рекордные 18 минут удерживал плазму

Не у нас

43 минуты назад

Приближается пик активности Солнца: чем это грозит человечеству
Новости Казани
14 часов назад

Эксперт КФУ Михаил Абрамский ответил, безопасна ли «оплата по лицу»

На фоне роста популярности дипфейков проблема у...

Не у нас

48 минут назад

Yle: на финский берег выбросило большое количество мертвой рыбы

Не у нас

53 минуты назад

ТАСС: в России хотят заместить 11 млн рабочих мест

Не у нас

58 минут назад

9-летний казахский вундеркинд разработал действующую модель АЭС

Не у нас

58 минут назад

ВТБ: рынок ипотеки в России упадет на 30% в 2025 году
Взрыв будет, как 50 ядерных ударов по Хиросиме:...
Не у нас
4 часа назад

Взрыв будет, как 50 ядерных ударов по Хиросиме: к Земле стремительно несется опасный астероид

Не у нас

час назад

Авторынку России угрожает переизбыток в 750 тысяч автомобилей из Китая

Не у нас

3 часа назад

Настоящий апокалипсис: Землю накроет мощнейшая магнитная буря уже летом 2025 года

Не у нас

3 часа назад

Протоирей Хватов: православие допускает существование инопланетян
АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги творче...
Новости России
5 дней назад

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги творческого смотра-конкурса