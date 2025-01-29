ВТБ: рынок ипотеки в России упадет на 30% в 2025 году

Заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков спрогнозировал снижение объемов ипотечного кредитования в России в 2025 году на треть, сообщает «РИА Новости».

По его оценке, общий объем выданных ипотечных кредитов за год может составить около 3,3 трлн рублей, при этом 70% из них придется на льготные программы.

Основным фактором роста рынка, по прогнозам, останется семейная ипотека, на которую может прийтись до 61% всех выдач. Ожидается, что ее объемы сохранятся на уровне 2024 года, достигнув примерно 2 трлн рублей.

Горшков сравнил получение ипотеки на рыночных условиях с восхождением на Эверест, отметив, что это дорого, сопряжено с рисками и в некоторых случаях требует удачи. По его словам, из-за этого спрос на такие кредиты остается низким. Он также подчеркнул, что банки будут уделять больше внимания качеству кредитных портфелей, улучшению сервиса и цифровым технологиям.