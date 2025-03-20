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Вселенная с самого начала создала все условия для появления разумной жизни

Расширение Вселенной происходило стремительно

pixabay

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Исследователи пришли к выводу, что с момента появления нашей Вселенной в ней уже существовали условия, благоприятные для зарождения разумной жизни, включая человечество.

Недавние исследования физиков подтвердили эту теорию, основываясь на антропном принципе. Согласно ему, Вселенная изначально имела параметры, позволяющие разумной жизни развиваться.

Ключевым фактором стали начальные условия. Расширение Вселенной происходило стремительно — всего за 10–36 секунд, после чего темпы роста замедлились, переходя от нулевых к микроскопическим размерам.

Ученые отмечают, что современные космологические теории гораздо сложнее, чем принято считать. Об этом сообщает Phys.org.

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