Все это время ученые заблуждались: проклятия гробницы Тутанхамона не существует

Историки и исследователи Древнего Египта объяснили таинственные смерти археологов, участвовавших в раскопках гробницы Тутанхамона, без мистики. После её открытия многие участники экспедиции действительно вскоре скончались, что породило слухи о древнем проклятии.

Главой археологической группы был британец Говард Картер, который тоже ушёл из жизни спустя некоторое время. Долгое время общественность связывала череду смертей с якобы нависшим над гробницей проклятием. Однако позже учёные предложили куда более реалистичную версию.

Как оказалось, внутри захоронения были обнаружены споры грибка Aspergillus, способного вызывать так называемую "пещерную болезнь". Исследователи считают, что именно этот патоген стал причиной недомоганий и последующих смертей некоторых членов экспедиции.

Анализ других случаев тоже указывает на возможное воздействие грибка, поэтому современные эксперты уверены: миф о проклятии — не более чем красивая легенда, не имеющая под собой научного основания.