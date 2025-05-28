Врачи в России теперь могут лечить при помощью цифрового двойника

Российская медицина сделала шаг вперед, получив возможность лечить сложные заболевания с помощью технологии цифрового двойника пациента.

Учёные из Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова разрабатывают инновационную систему — цифрового двойника человека, которая в скором времени может существенно изменить подход к лечению тяжёлых болезней.

Используя большие объёмы данных, искусственный интеллект создаёт точную модель конкретного пациента с учётом его биологических, физиологических и генетических особенностей. Такая цифровая копия позволяет быстрее и эффективнее проводить медицинские процедуры, не подвергая риску самого пациента. Например, на её основе можно изучать гистологические образцы для оценки вероятности метастазов и выбирать наиболее подходящие методы диагностики и терапии.

По словам директора Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета Петра Тимашева, уже собрано свыше 5000 образцов крови, плазмы и других биоматериалов пациентов с опухолями лёгких, молочной железы и кишечника, которые будут использоваться для обучения искусственного интеллекта.

Как сообщает МедиаПоток со ссылкой на pronedra.ru, внедрение этой технологии в российских медицинских учреждениях ожидается в ближайшие несколько лет.