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Врачи учат дезинфекции с помощью виртуальной реальности

Врачи учат врачевать инфекционные угрозы с помо...

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Медики из Mass General Brigham разработали новый тренажер на базе виртуальной реальности, который помогает готовить медицинский персонал к борьбе с инфекциями в больницах. Это инновационное устройство позволяет врачам и медсестрам тренироваться в безопасной обработке портативных приборов, таких как тонометры, глюкометры и УЗИ-аппараты.

Цель проекта — уменьшить вероятность внутрибольничных инфекций, обеспечив правильную дезинфекцию медицинского оборудования. Пилотные испытания тренажера в семи медицинских учреждениях США показали обнадеживающие результаты.

Как рассказала Эрика Шено, глава отдела инфекционного контроля, проблема недостаточной дезинфекции остается актуальной для всех больниц. По её словам, до 75% внутрибольничных инфекций можно предотвратить, если строго соблюдать правила дезинфекции приборов. Однако исследования показывают, что от четверти до всех портативных устройств, используемых в больницах, остаются загрязненными.

Симулятор создает виртуальную больничную палату, в которой врачи должны провести обработку тонометра и УЗИ-аппарата. Особенность тренажера — это возможность визуализировать невидимые загрязнения, что помогает медикам понять риски и запомнить правильные действия.

Тестирование программы состояло из двух этапов: сначала обучались 31 участник, затем — еще 44 человека. Общее удовлетворение тренажером составило 88%, однако у половины участников возникали головокружения, характерные для VR-технологий. Некоторые также сообщали о трудностях при виртуальном надевании перчаток и перемещении оборудования.

Теперь разработчики анализируют, как этот метод обучения влияет на реальную работу медицинского персонала. По их мнению, VR-технология имеет существенное преимущество перед традиционными способами обучения, так как способствует лучшему вовлечению. Если тренажер поможет снизить заболеваемость, это может существенно сократить расходы на лечение осложнений.

Источник: innovanews.ru

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