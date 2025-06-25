Не у нас
· 16+ · Анастасия Котенкова

Врачи спасли жизнь младенцу, используя тело умершей женщины

История американки Адрианы Смит, в теле которой...

msn.com

Подписаться на Дзен.канал

История американки Адрианы Смит, в теле которой после констатации смерти мозга врачи сохраняли жизнь для развития плода, вызвала широкий общественный резонанс и острые этические споры по всему миру. Недавно ребенок появился на свет, что придало дискуссии новый виток.

Как пишет издание Psychologies, врачи приняли решение подключить тело женщины к аппаратам жизнеобеспечения после того, как у нее была зафиксирована смерть мозга. Это было сделано для того, чтобы плод мог продолжить свое развитие. На такой шаг медиков во многом подтолкнуло законодательство штата Джорджия, где проживала Адриана Смит, так как оно серьезно ограничивает возможность прерывания беременности. В итоге ребенок, мальчик, родился недоношенным при помощи кесарева сечения, и его жизнь находится под угрозой.

Этот случай разделил общественность на два лагеря. Многие сочли произошедшее неэтичным, назвав это использованием тела умершей женщины в качестве инкубатора. Критики указывают на то, что это противоестественно, а также задаются вопросом о правах самой умершей и ее семьи, у которой фактически не было выбора, как поступить в этой ситуации.

Сторонники этого решения, напротив, видят в случившемся чудо и важное научное достижение. Они утверждают, что благодаря действиям медиков удалось сохранить жизнь ребенку, который в противном случае также бы погиб. С их точки зрения, это ценный прецедент, который в будущем может помочь в подобных ситуациях.

Таким образом, история Адрианы Смит поднимает сложные вопросы на стыке медицины, права и морали. Она заставляет общество задуматься о границах допустимого вмешательства, ценности человеческой жизни, а также о том, насколько этично использовать передовые технологии в ситуациях, которые еще недавно казались сюжетом из научной фантастики.

Источник: miranews.ru

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Сбер проведет «Бизнес-Фест» для предпринимателе...
Важное в РТ
3 часа назад

Сбер проведет «Бизнес-Фест» для предпринимателей в Казани

Лонгриды

день назад

Ливневки Казани на грани: как город борется с подтоплениями?

Важное в РТ

3 часа назад

Сбер проведет «Бизнес-Фест» для предпринимателей в Казани

травля тараканов цена одинцово

Лонгриды

22 часа назад

Вода по пояс, долги по плечи: как затопление стало кульминацией судебного процесса

Интересное в Казани

2 дня назад

Открылись продажи дома в лучшем ЖК России

ремонт диванов замена пружинного блока в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

Польша избавляется от «русского хлама» в Гдыни

Не у нас

день назад

Почти треть россиян старше 35 лет защищает свои гаджеты от слежки

Не у нас

3 часа назад

Россияне узнали о признаках шпионского ПО в телефоне

Не у нас

день назад

Великобритания обеспокоена приближением российских военных судов к своим берегам

Не у нас

день назад

Польша вводит четырехдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты
Новости Казани
6 часов назад

Минниханов распорядился заменить глухие экраны на Кировской дамбе на прозрачные

По поручению главы Татарстана Рустама Миннихано...

Новости Татарстана

39 минут назад

Прокуратура контролирует задержки авиарейсов в Казани и Челнах

Важное в РТ

3 часа назад

Сбер проведет «Бизнес-Фест» для предпринимателей в Казани

Новости Татарстана

44 минуты назад

В Татарстане женщина в нетрезвом виде убила супруга трубой

Не у нас

49 минут назад

Химиотерапия помогает снизить риск Альцгеймера
Вода по пояс, долги по плечи: как затопление ст...
Лонгриды
22 часа назад

Вода по пояс, долги по плечи: как затопление стало кульминацией судебного процесса

Новости Татарстана

54 минуты назад

Росприроднадзор требует 322 млн с татарстанского предприятия за загрязнение

Не у нас

59 минут назад

Пермская епархия защитилась в суде от претензий по святой воде

Не у нас

час назад

Китай показал дрон размером с комара
«Хватит сидеть на диване»: Гроза рассказал о то...
Новости Татарстана
5 дней назад

«Хватит сидеть на диване»: Гроза рассказал о том, почему пошел на СВО из Татарстана