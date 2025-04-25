Врачи спасли беременную женщину с редкой сердечной патологией

Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии им. В.И. Краснопольского (МОНИИАГ) успешно провели лечение и родоразрешение у 37-летней беременной женщины, страдавшей выраженной тахикардией и нарушениями проводимости сердца. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

Пациентка поступила в стационар на 33-й неделе беременности. Как пояснил кардиолог МОНИИАГ Сергей Мравян, у женщины была выявлена неполная блокада проводящих путей сердца, вызванная гормональной и физиологической перестройкой организма. При этом традиционная антиаритмическая терапия оказалась противопоказана из-за риска для плода.

После комплексного обследования и консультации с гинекологами было решено продлить беременность под наблюдением в стационаре. Женщине назначили щадящую терапию, направленную на улучшение обмена веществ в миокарде, что помогло временно стабилизировать сердечный ритм.

Однако спустя несколько недель у пациентки вновь возникла жизнеугрожающая тахикардия — частота сердцебиения достигла 240 ударов в минуту, что стало основанием для экстренного кесарева сечения.

Операция прошла успешно. На свет появился здоровый мальчик, а сердечный ритм матери восстановился самостоятельно уже после родов.