Врачи получат право отклоняться от клинических рекомендаций

26 июня 2025 года Думский комитет по охране здоровья одобрил поправки, позволяющие врачам отклоняться от клинических рекомендаций, если это необходимо в интересах пациента. Однако это не означает, что медикам разрешат игнорировать рекомендации полностью. Теперь врачи смогут подходить к лечению каждого пациента индивидуально, учитывая его особенности.

Изменения будут внесены в Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Согласно новым поправкам, Минздрав получит полномочия устанавливать порядок применения клинических рекомендаций и предусматривать возможность их необязательного соблюдения медицинскими организациями.

Ранее с 1 января 2025 года все медучреждения страны обязаны были следовать клиническим рекомендациям, что вызвало споры среди врачей из-за недостатка специалистов, оборудования и условий в некоторых больницах. Теперь, с учетом поправок, клинические рекомендации больше не являются обязательными для исполнения, и их использование будет зависеть от конкретных условий, которые определит Минздрав.

Клинические рекомендации останутся научно обоснованным ориентиром, но теперь они не будут обязательными инструкциями, что важно для комплексных случаев, когда у пациента несколько заболеваний.

Источник: pharmmedprom.ru