Врачи перечислили рекомендации для качественного сна

Причиной бессонницы могут быть не только стрессовые ситуации или эмоциональное перенапряжение. В некоторых случаях она принимает хронический характер и начинает серьёзно подрывать здоровье и общее самочувствие. Одним из ключевых факторов, влияющих на качество сна, является недостаточная выработка мелатонина — гормона, отвечающего за внутренние биоритмы.

Мелатонин синтезируется в шишковидной железе мозга и помогает организму чередовать фазы бодрствования и сна. Вечером уровень этого гормона начинает расти, достигая максимума к полуночи, а ближе к утру постепенно снижается. Этот механизм помогает телу заснуть и поддерживает крепкий ночной отдых. При нехватке мелатонина возникают сложности с засыпанием и возможны различные нарушения сна.

Кроме регуляции сна, мелатонин обладает антиоксидантным действием, укрепляет иммунитет и защищает клетки от повреждений. Есть научные данные, согласно которым он замедляет процессы старения, способствует обновлению клеток и поддерживает здоровье сердца и сосудов. Это делает его важным компонентом в программах, направленных на замедление старения организма.

С возрастом выработка мелатонина естественным образом снижается. Однако на этот процесс могут повлиять дополнительные факторы, такие как постоянные стрессы, нерегулярный режим дня, использование смартфонов и компьютеров в вечернее время. Из-за этого бессонница всё чаще встречается даже у молодых людей до 30 лет.

Как повысить уровень мелатонина

Для начала стоит наладить режим сна — ложиться и просыпаться в одно и то же время. Это помогает организму выработать стабильные биоритмы. Дневной солнечный свет также важен: он стимулирует синтез мелатонина, который активируется позже вечером.

По вечерам желательно избегать яркого освещения, особенно голубого спектра, излучаемого экранами телефонов, компьютеров и телевизоров. Это тормозит выработку гормона сна и мешает телу вовремя переключиться на отдых.

Также можно рассмотреть приём добавок с мелатонином, но только после консультации с врачом. В умеренных дозировках он считается безопасным и не вызывает зависимости, однако бесконтрольное применение может навредить.

Полезные рекомендации для качественного сна

- Сделайте спальню максимально комфортной: тихой, тёмной и прохладной.

- Позаботьтесь о качестве постельных принадлежностей — удобные матрас и подушки играют важную роль.

- Создайте вечернюю расслабляющую привычку — чтение, медитация или лёгкая растяжка.

- Исключите кофе и алкоголь перед сном.

- Регулярные физические нагрузки улучшают сон, но лучше тренироваться утром или днём.

- Избегайте тяжёлой и жирной пищи перед сном. Включайте в рацион продукты с триптофаном — он способствует выработке мелатонина.

- Пейте воду в течение дня, но сократите её количество вечером, чтобы не просыпаться ночью.

Заключение

Бессонница — это не просто временное неудобство, а сигнал организма о нарушении баланса. Понимание её причин, особенно связанных с уровнем мелатонина, помогает выбрать эффективные меры и вернуть себе полноценный ночной отдых, пишет Блокнот.ру.