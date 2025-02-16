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Врач Зухра Павлова рассказал о пользе от ежедневного употребления кофе

Она отметила, что такой вывод был сделан на осн...

pixabay.com

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В современном мире кофе для многих стал неотъемлемой частью ежедневных привычек. Долгое время учёные изучали его влияние на здоровье, чаще обсуждая возможные негативные последствия для сердечно-сосудистой системы. Однако в последнее время всё больше исследований подтверждают и полезные свойства этого напитка.

Как сообщает «Лента.ру», эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова заявила, что регулярное употребление кофе способно снижать риск развития диабета второго типа.

Она отметила, что такой вывод был сделан на основе 34-летнего исследования, в котором приняли участие около 290 тысяч человек.

Выяснилось, что у тех, кто ежедневно выпивал чашку чёрного кофе без сахара, вероятность развития диабета снижалась на 10%. При добавлении сахара этот показатель уменьшался до 5%, а при использовании сахарозаменителей – до 7%. Присутствие молока в напитке никак не влияло на результаты.

Специалист подчеркнула, что умеренное и регулярное употребление кофе может стать одним из эффективных способов профилактики этого заболевания.

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