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Врач Жемчугов назвал способ лечения зараженных гепатитом на Камчатке

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Министра здравоохранения Камчатского края Александра Гашкова отправили в отставку после крупной вспышки гепатита B и C в онкологическом диспансере. По предварительным данным, заражение минимум 36 человек произошло во время процедур в кабинете компьютерной томографии (КТ). Однако в судебных материалах упоминается более высокая цифра — 49 человек.

Реакция властей: увольнения и расследование

Об отставке министра объявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов на совещании по вопросам здравоохранения. Глава региона также потребовал уволить руководство онкологического диспансера, включая замруководителей, отвечающих за эпидемиологическую безопасность.

Солодов отметил, что вспышка инфекции была активной на протяжении нескольких месяцев, но на неё не отреагировали своевременно. "Нарушения в диспансере серьёзные, и уже понятно, что именно они стали причиной распространения инфекции", — заявил губернатор.

Как произошло заражение

По словам экспертов, вирусы гепатита B и C передаются исключительно через кровь или лимфу. В данном случае очагом заражения стал кабинет КТ, где для введения контрастного вещества использовались шприцы. Предполагается, что оборудование не стерилизовали должным образом или использовали многократно, хотя оно предназначено для одноразового применения.

Позиция Роспотребнадзора и следствия

Роспотребнадзор приостановил работу кабинета КТ ещё в декабре 2024 года, и только сейчас он был приведён в соответствие с нормами. Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело о преступной халатности, но конкретных виновных пока не установлено. Прокуратура Камчатского края проводит собственную проверку.

Риски для пациентов

Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов отметил, что сочетание химиотерапии, токсичной для печени, с вирусным гепатитом может стать смертельно опасным для онкологических пациентов. Тем не менее современные методы лечения позволяют справляться с гепатитами B и C, хотя процесс индивидуален и занимает от нескольких месяцев до полугода.

Взгляд на проблему

Ситуация на Камчатке вскрыла системные проблемы в региональном здравоохранении, включая недостаточное обеспечение лекарствами и нехватку квалифицированных кадров. Несмотря на заявления губернатора о принятых мерах, эпидемия подчёркивает необходимость более жёсткого контроля за медицинскими учреждениями и профилактики подобных случаев.

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