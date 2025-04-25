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Врач Жемчугов напомнил о мерах профилактики холеры

Иммунолог Владислав Жемчугов призвал российских...

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Россиянам, планирующим отдых в странах Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии, следует проявлять особую осторожность в связи с риском заражения холерой. Об этом сообщил в интервью aif.ru доктор медицинских наук Владислав Жемчугов — врач-терапевт, иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям.

Эксперт подчеркнул, что главную угрозу для здоровья в подобных регионах представляют вода и продукты питания. Именно они чаще всего становятся источниками кишечных инфекций, включая холеру.

«Питьевая вода должна быть только бутилированная — с заводскими крышками, снабжёнными полосками, исключающими повторное открытие. А еду лучше употреблять только в проверенных местах», — объяснил Жемчугов.

Он настоятельно не рекомендует покупать напитки и блюда у уличных торговцев, даже если на первый взгляд они кажутся безопасными. Особенно это касается сырой воды, кубиков льда, немытых фруктов и морепродуктов.

Холера — острая инфекция, которая передаётся преимущественно через воду и пищу, и при отсутствии своевременного лечения может представлять угрозу для жизни. В странах с жарким климатом и неустойчивыми санитарными условиями вероятность вспышек заболевания особенно высока.

Эксперт призвал туристов соблюдать простые меры профилактики, включая гигиену рук, отказ от сомнительных источников воды и внимательный выбор заведений питания. Такие действия значительно снижают риск заражения и обеспечивают безопасный отдых за границей.

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