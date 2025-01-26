Врач Столярова: инъекции грибных экстрактов грозят россиянам смертью
Медицинские специалисты обеспокоены растущей тенденцией самостоятельного внутривенного введения грибных экстрактов, которая может привести к серьёзным осложнениям. Врач-инфекционист Ольга Столярова из клиники «Будь Здоров» на Сретенке рассказала о рисках подобных экспериментов для здоровья.
Почему это опасно?
Некоторые люди, стремясь вылечить серьёзные заболевания, включая онкологические, начинают использовать нетрадиционные методы, такие как внутривенные инъекции экстрактов грибов — рейши, шиитаке и других, считающихся «лечебными». Однако, по словам врача, такие грибы предназначены исключительно для переваривания в желудочно-кишечном тракте. Их введение в кровоток нарушает естественные процессы организма и может вызвать серьёзные воспалительные реакции.
Возможные последствия
Попадание грибных компонентов в кровь перегружает иммунную систему, что может спровоцировать:
- Острые воспалительные процессы,
- Сепсис,
- Токсический шок,
- Полиорганную недостаточность,
- Тяжёлые грибковые инфекции.
Документально зафиксированы случаи, когда такие эксперименты приводили к крайне тяжёлым состояниям, вплоть до летального исхода.
Мнение эксперта
Ольга Столярова подчёркивает: «Любое вещество, введённое в кровь, должно быть безопасным и соответствовать медицинским стандартам. Грибные экстракты не предназначены для использования таким образом, и попытки заменить научно доказанные методы лечения могут обернуться трагедией».
Что делать?
Врачи призывают людей не заниматься самолечением и не экспериментировать с нетрадиционными методами без консультации специалистов. Для лечения серьёзных заболеваний, таких как онкология, существуют проверенные и одобренные методы терапии, которые должны проводиться только под контролем медицинских профессионалов.
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