Врач Столярова: инъекции грибных экстрактов грозят россиянам смертью

Медицинские специалисты обеспокоены растущей тенденцией самостоятельного внутривенного введения грибных экстрактов, которая может привести к серьёзным осложнениям. Врач-инфекционист Ольга Столярова из клиники «Будь Здоров» на Сретенке рассказала о рисках подобных экспериментов для здоровья.

Почему это опасно?

Некоторые люди, стремясь вылечить серьёзные заболевания, включая онкологические, начинают использовать нетрадиционные методы, такие как внутривенные инъекции экстрактов грибов — рейши, шиитаке и других, считающихся «лечебными». Однако, по словам врача, такие грибы предназначены исключительно для переваривания в желудочно-кишечном тракте. Их введение в кровоток нарушает естественные процессы организма и может вызвать серьёзные воспалительные реакции.

Возможные последствия

Попадание грибных компонентов в кровь перегружает иммунную систему, что может спровоцировать:

Острые воспалительные процессы ,

, Сепсис ,

, Токсический шок ,

, Полиорганную недостаточность ,

, Тяжёлые грибковые инфекции.

Документально зафиксированы случаи, когда такие эксперименты приводили к крайне тяжёлым состояниям, вплоть до летального исхода.

Мнение эксперта

Ольга Столярова подчёркивает: «Любое вещество, введённое в кровь, должно быть безопасным и соответствовать медицинским стандартам. Грибные экстракты не предназначены для использования таким образом, и попытки заменить научно доказанные методы лечения могут обернуться трагедией».

Что делать?

Врачи призывают людей не заниматься самолечением и не экспериментировать с нетрадиционными методами без консультации специалистов. Для лечения серьёзных заболеваний, таких как онкология, существуют проверенные и одобренные методы терапии, которые должны проводиться только под контролем медицинских профессионалов.