Не у нас
· 16+ · Служба новостей

Врач Столярова: инъекции грибных экстрактов грозят россиянам смертью

Подписаться в Telegram

Медицинские специалисты обеспокоены растущей тенденцией самостоятельного внутривенного введения грибных экстрактов, которая может привести к серьёзным осложнениям. Врач-инфекционист Ольга Столярова из клиники «Будь Здоров» на Сретенке рассказала о рисках подобных экспериментов для здоровья.

Почему это опасно?

Некоторые люди, стремясь вылечить серьёзные заболевания, включая онкологические, начинают использовать нетрадиционные методы, такие как внутривенные инъекции экстрактов грибов — рейши, шиитаке и других, считающихся «лечебными». Однако, по словам врача, такие грибы предназначены исключительно для переваривания в желудочно-кишечном тракте. Их введение в кровоток нарушает естественные процессы организма и может вызвать серьёзные воспалительные реакции.

Возможные последствия

Попадание грибных компонентов в кровь перегружает иммунную систему, что может спровоцировать:

  • Острые воспалительные процессы,
  • Сепсис,
  • Токсический шок,
  • Полиорганную недостаточность,
  • Тяжёлые грибковые инфекции.

Документально зафиксированы случаи, когда такие эксперименты приводили к крайне тяжёлым состояниям, вплоть до летального исхода.

Мнение эксперта

Ольга Столярова подчёркивает: «Любое вещество, введённое в кровь, должно быть безопасным и соответствовать медицинским стандартам. Грибные экстракты не предназначены для использования таким образом, и попытки заменить научно доказанные методы лечения могут обернуться трагедией».

Что делать?

Врачи призывают людей не заниматься самолечением и не экспериментировать с нетрадиционными методами без консультации специалистов. Для лечения серьёзных заболеваний, таких как онкология, существуют проверенные и одобренные методы терапии, которые должны проводиться только под контролем медицинских профессионалов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Морозы, метели и потепление: как погода в Казани удивляет в январе 2025 года

Важное в РТ

день назад

Сбер: Карьерный рост, развитие и поддержка на каждом этапе

перекись водорода для обработки стен от грибка

Новости Татарстана

день назад

В 63 года скончался бывший судья ВС РТ Мурман Силагадзе

Интересное в Казани

3 дня назад

Дешевле не станет: рассказываем, на сколько подорожает земля в казанской агломерации и когда выгоднее делать покупку

замена сантехники в квартире стоимость работ в Москве

Новости Казани

23 часа назад

В Казани на Вишневского столкнулись не менее 6 машин

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин взял на контроль ситуацию матери 3 детей из Татарстана

Новости Казани

22 часа назад

Прокуратура Казани выясняет обстоятельства ДТП, где пострадали дети

Новости Татарстана

день назад

Депутаты и силовики: кто пошел под суд в Татарстане в 2024 году

Новости Татарстана

день назад

В селе Сиктерме в Татарстане появится новый курорт
Новости Казани
день назад

В Комитете ОКН по РТ рассказали, почему не реставрируют дом Ушковой

Дом Ушковой был построен на рубеже XIX–XX веков

Новости Казани

минуту назад

Аюпова: "Надеюсь Центр ремесел в ЦУМе откроется в 2025 году"

Новости Татарстана

минуту назад

1195 татарстанцев запретили сделки с недвижимостью без личного участия

Новости Татарстана

6 минут назад

В аэропортах Казани и Нижнекамска проверяют на вирус Марбург

Новости Татарстана

6 минут назад

Предприниматель из Татарстана пойдет под суд за хищение 102 тысяч субсидии
Магазин «Светофор» в Нурлате временно закрыли и...
Новости Татарстана
день назад

Магазин «Светофор» в Нурлате временно закрыли из-за антисанитарии

Не у нас

11 минут назад

Ученые нашли в Чернобыле черных лягушек и неубиваемых червей

Не у нас

11 минут назад

Туристы обнаружили мазутное пятно на пляже в Олимпийском парке Сочи

Происшествия

16 минут назад

На Черном море зафиксировали новые выбросы мазута
АО «Транснефть – Прикамье» в 2024 году направил...
Новости России
6 дней назад

АО «Транснефть – Прикамье» в 2024 году направило на благотворительность свыше 50 млн рублей