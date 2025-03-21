Врач считает, что истероидный психотип личности не подходит для пилота

Истероидный психотип не считается подходящим для работы пилотом — об этом сообщила доктор медицинских наук Ольга Верба, глава Ассоциации врачей авиационной медицины и основательница сервиса «Летать здорово».

Она рассказала, что процедура отбора кандидатов в пилоты включает несколько этапов. Уже на старте — при подаче документов — претенденты проходят медицинскую комиссию, в составе которой обязательно есть авиационный психолог. Его заключение является обязательным: без него комиссия не может принять итоговое решение. При этом кандидат должен соответствовать как физическим, так и психологическим требованиям, которые учитывают специфику профессии.

По словам Вербы, для анализа психологического состояния используют специальные тесты, в том числе методику СМИЛ. С её помощью составляется психологический портрет, выявляются возможные риски, определяется уровень стресса, эмоциональное состояние и устойчивость к нагрузкам.

Кроме того, как уточнила специалист, при оценке претендентов учитывают их психотип — это помогает выявить сильные и слабые стороны, понять, как человек будет реагировать в различных ситуациях. В качестве примера она привела истероидный тип, который, по её словам, не подходит для пилотирования, пишет Газета.ру.