Врач рассказала, что вода с лимоном и имбирем благотворно влияет на ЖКТ

Утреннее потребление воды с лимоном и имбирем оказывает благоприятное воздействие на организм, в частности, улучшает работу желудочно-кишечного тракта и помогает уменьшить задержку жидкости после ночного сна. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Александра Ковалева.

Она объяснила, что вода играет ключевую роль в поддержании нормального водного баланса, что необходимо для корректного функционирования организма. В частности, для пищеварительной системы вода помогает нормализовать работу кишечника и предотвращать запоры. Лимон и имбирь, по ее словам, обладают множеством полезных веществ.

Доктор уточнила, что лимон богат фенольными соединениями, витаминами, минералами, клетчаткой, эфирными маслами и каротиноидами. В кожуре лимона содержится лимонен — активный компонент, который, согласно научным исследованиям, помогает снизить риск рака, уменьшает воспалительные процессы, улучшает моторику ЖКТ и способствует снижению артериального давления.

Кроме того, она подчеркнула, что имбирь богат ценными веществами, основным из которых является гингерол. Этот компонент оказывает влияние на нервную и сердечно-сосудистую системы, обладает противовоспалительными свойствами, снижает риск развития рака, уменьшает уровень холестерина и положительно влияет на работу ЖКТ, уменьшая риск вздутия и функциональных нарушений, пишет Газета.ру.