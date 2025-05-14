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Врач Павлова: лихорадка Западного Нила может вызвать воспаление мозга

Лихорадка Западного Нила снова под угрозой расп...

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Лихорадка Западного Нила снова под угрозой распространения в России. Заболевание может вызывать тяжёлые осложнения, включая воспаление оболочек головного мозга, заявила в беседе с NEWS.ru врач общей практики, натуропат, гастроэнтеролог и гериатр Елена Павлова.

По её словам, основными симптомами инфекции становятся повышение температуры до 38–40 градусов, сильная слабость, головная боль, боли в суставах и мышцах. В редких случаях лихорадка приводит к менингиту или менингоэнцефалиту, что представляет серьёзную опасность для здоровья и жизни.

Павлова уточнила, что специфического лечения от вируса Западного Нила на сегодняшний день не существует. Стандартная терапия сводится к применению жаропонижающих препаратов, обильному питью и приёму сорбентов для снижения интоксикации организма. Врач подчёркивает: важно не допустить инфицирования, поскольку борьба с осложнённой формой болезни может быть крайне сложной.

Переносчиками вируса являются насекомые, в первую очередь комары, поэтому главная мера профилактики — это максимальная защита от укусов. Специалист рекомендует использовать фумигаторы, москитные сетки, а также носить закрытую одежду, особенно вблизи водоёмов и в тёмное время суток.

Ранее Роспотребнадзор предупредил, что пик заболеваемости в России может прийтись на август. Основной удар, как ожидается, придётся на южные регионы страны, где климатические условия способствуют размножению переносчиков инфекции. В ведомстве также напомнили, что специфической профилактики, включая вакцину, пока не существует.

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