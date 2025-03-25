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Врач назвала 5 групп людей, которые имеют повышенный риск тромбоза при перелете

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Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, курящие, беременные, принимающие гормональные контрацептивы, а также спортсмены на стадии «сушки» находятся в группе риска по тромбообразованию при перелётах. Об этом рассказала доктор медицинских наук и основатель сервиса «Летать здорово» Ольга Верба в интервью «Газете.Ru».

По её словам, тромбоз — одна из главных проблем авиационной медицины. На кровообращение негативно влияют перепады давления, сухой воздух и долгое пребывание в одном положении. Эти факторы повышают вязкость крови, что особенно опасно для людей из группы риска.

Чтобы снизить риск, Верба рекомендует пить воду, носить свободную одежду, вставать и делать простые упражнения в полёте. При длительных перелётах желательно надевать компрессионное бельё, особенно беременным — ещё дома и снимать его уже после прибытия. Также она советует просить сделать воздух в салоне прохладнее — это помогает уменьшить отёки и облегчает полёт.

Больше рекомендаций по подготовке к перелёту и борьбе с аэрофобией — в полном интервью эксперта.

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