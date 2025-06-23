Врач Мясников назвал тревожные симптомы покраснения глаз
Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале перечислил три тревожных признака, которые требуют немедленного обращения к специалисту.
По его словам, если после пробуждения утром глаза становятся красными, а человек не может читать, необходимо сразу обратиться к врачу.
Также поводом для обращения может быть ощущение инородного тела или неспособность открыть глаз. Важным и тревожным симптомом при покраснении глаз является светобоязнь.
Мясников сообщил, что нужно срочно посетить офтальмолога, если глаз покраснел и при этом человек не видит, не может открыть глаз или ощущает светобоязнь. Врач уточнил, что таких пациентов примут в день обращения, даже если запись к специалисту отсутствует.
Однако если покраснение глаз не сопровождается этими симптомами, экстренная помощь не требуется. Врач добавил, что причиной покраснения может быть конъюнктивит.
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