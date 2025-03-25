Врач: лекарство может быть ядом при неверном употреблении

Александр Мясников, врач и телеведущий, в эфире программы «О самом главном» напомнил зрителям о важности соблюдения правил приёма лекарств. Выпуск с его рекомендациями размещён на платформе «Смотрим».

Мясников обратил внимание на то, что ошибки в дозировке или способе применения медикаментов могут представлять серьёзную угрозу для здоровья и даже жизни. Он отметил, что в США неправильный приём лекарств занимает третье место среди причин смертности, уступая лишь онкологии и болезням сердца.

По мнению врача, каждое лекарство следует воспринимать как потенциально опасное вещество в небольшой дозе, и именно такой подход помогает избежать рисков. Он призвал быть особенно внимательными при лечении и не относиться к приёму медикаментов легкомысленно.