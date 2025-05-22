Врач Константин Крулев назвал время появления опасного тромба

Каждый год в России регистрируется около 50 тысяч случаев инфаркта миокарда. Это острое состояние требует немедленной медицинской помощи, поэтому сосудистые центры и операционные работают в режиме 24/7. Особое внимание уделяется экстренным процедурам, таким как стентирование коронарных артерий, которое помогает спасти жизнь. По словам кардиолога Константина Крулева из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге, нередко пациентов с инфарктами доставляют в больницы ночью.

Врач пояснил, что исход во многом зависит от скорости восстановления кровотока в поражённой артерии. Он сравнил ситуацию с пережатой рукой: если снять жгут через час — последствий может не быть, но трёхчасовая задержка приводит к необратимым изменениям тканей.

Как отметил специалист, эффективность лечения значительно выше, если вмешательство проводится не позднее двух часов с момента появления первых болей. Он также добавил, что инфаркты часто случаются в утреннее время — именно тогда регистрируется так называемый «ночной» тип инфаркта.

В качестве примера Крулев рассказал о недавнем случае: в пять утра в клинику был доставлен 57-летний пациент с типичными признаками инфаркта, возникшего ночью. Врач объяснил, что утренние часы опасны тем, что система свёртывания крови становится особенно активной. Именно в это время кровь густеет, увеличивая риск образования тромбов и, как следствие, — развития острого коронарного синдрома, пишет Российская газета.