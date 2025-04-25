ВОЗ: вспышки кори, лихорадки и менингита угрожают миллионам людей

Всемирная организация здравоохранения бьёт тревогу: с начала 2020-х годов наблюдается стремительный рост числа вспышек опасных инфекционных заболеваний — таких как корь, менингит и жёлтая лихорадка. По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, эта тенденция напрямую связана с сокращением охвата программ иммунизации, которые так и не восстановились после пандемии COVID-19.

«Мы не можем позволить, чтобы 50 лет прогресса были сведены на нет. С 2021 года охват вакцинацией остаётся на недостаточном уровне», — подчеркнул глава организации.

ВОЗ отмечает, что снижение доверия к прививкам, вызванное дезинформацией, недофинансирование здравоохранения, демографический рост и гуманитарные кризисы стали основными препятствиями для восстановления полноценной иммунизации населения.

Между тем, за последние полвека именно программы вакцинации позволили спасти более 150 миллионов жизней, предотвратив глобальные эпидемии и снизив смертность от ряда опаснейших болезней.

В условиях, когда в разных регионах мира усиливаются вспышки, ВОЗ призывает государства немедленно усилить национальные программы вакцинации, восстановить доступ к прививкам и бороться с распространением ложной информации.

Мировое сообщество стоит перед выбором: либо сохранить достигнутые успехи в борьбе с инфекциями, либо столкнуться с возвращением масштабных эпидемий, которых удалось избежать благодаря прививкам, пишет источник.