Не у нас
· 16+ · Служба новостей

ВОЗ: вспышки кори и менингита угрожают миллионам людей

Подписаться на Дзен.канал

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выражает обеспокоенность ростом числа случаев кори, менингита и жёлтой лихорадки, что ставит под угрозу миллионы людей, поскольку усилия по вакцинации находятся под угрозой. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призывает к немедленной поддержке программ иммунизации из-за сокращения финансирования.

Распространение заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцинации, таких как корь, менингит и жёлтая лихорадка, увеличивается по всему миру, в то время как усилия по вакцинации сталкиваются с новыми вызовами. В заявлении, опубликованном на сайте ВОЗ, подчеркивается, что рост числа вспышек болезней, предотвращаемых вакцинированием, представляет собой серьёзную проблему.

"Число вспышек заболеваний, таких как корь, менингит и жёлтая лихорадка, неуклонно растет. Также могут снова возникнуть такие заболевания, как дифтерия, которые ранее были практически искоренены", — говорится в сообщении ВОЗ.

В организации отмечают, что усилия по вакцинации сталкиваются с серьёзными угрозами, такими как распространение дезинформации, рост численности населения, гуманитарные кризисы и сокращение финансирования, что ставит под угрозу достигнутые успехи и подвергает риску миллионы людей всех возрастов.

Всемирная организация здравоохранения призывает к немедленному и постоянному вниманию властей и инвестициям в укрепление программ иммунизации для сохранения успехов последних 50 лет в снижении детской смертности.

"В течение пяти десятилетий вакцины спасли более 150 миллионов жизней. Сокращение финансирования международного здравоохранения ставит под угрозу эти усилия. Во всем мире увеличивается количество вспышек заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцинации, что угрожает жизни людей и увеличивает затраты стран на лечение и борьбу с эпидемиями", — цитируется в документе генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ, заявив, что организация недостаточно эффективна, подвержена политическому влиянию и требует от США чрезмерного финансирования. В феврале глава ВОЗ сообщил о замораживании набора персонала и ограничении поездок из-за кризиса ликвидности, вызванного уходом США из организации.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Штрафы за шашлыки: как избежать проблем с пожарной безопасностью в майские праздники

Новости Казани

день назад

Задержан экс-начальник отдела СУ СКР по Приволжскому району Казани Закиров

чего тараканы боятся больше всего

Новости Татарстана

день назад

Глава Елабужского района заявил, что в результате атаки БПЛА никто не пострадал

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Для тех, кто в теме: рассказываем, где в Казани мужчинам прокачать стиль и карьеру

модельное портфолио в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

В Набережных Челнах раздетая девушка устроила фотосессию на переходе

Новости Татарстана

день назад

Mash Iptash: 2 БПЛА сбили в Елабуге

Новости Татарстана

час назад

Колония грозит врачу из Татарстана за выдачу справки сбившему ребёнка эпилептику

Новости Татарстана

день назад

Сливочное масло «Очень важная корова» признали одним из лучших в РТ
Новости Казани
день назад

Аналитики Яндекса назвали 5 самых популярных книг в Казани

Казань признана самым читающим городом России п...

Не у нас

час назад

WhatsApp ввел новые ограничения для защиты личных переписок

Не у нас

час назад

ВОЗ: вспышки кори и менингита угрожают миллионам людей

Не у нас

час назад

Эксперт Добровольская поведала об обычаях на «Пасху мертвых»

Не у нас

час назад

Ученые из Дании нашли свидетельства реального Рагнарека
В Арском районе водитель ГАЗа насмерть сбил вел...
Новости Татарстана
3 минуты назад

В Арском районе водитель ГАЗа насмерть сбил велосипедистку

Не у нас

час назад

Ученые назвали 3 существа, которые переживут конец света

Не у нас

2 часа назад

Специалисты рассказали, стоит ли сейчас покупать машину

Новости Казани

3 часа назад

В Казани женщина за рулём Skoda потеряла сознание и врезалась в ограждение
Когда трагедия сталкивается с деловыми стандарт...
Интересное в Казани
4 дня назад

Когда трагедия сталкивается с деловыми стандартами: основатель ритуальной компании поделился мнением о ценах на похороны в Казани