Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выражает обеспокоенность ростом числа случаев кори, менингита и жёлтой лихорадки, что ставит под угрозу миллионы людей, поскольку усилия по вакцинации находятся под угрозой. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призывает к немедленной поддержке программ иммунизации из-за сокращения финансирования.

Распространение заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцинации, таких как корь, менингит и жёлтая лихорадка, увеличивается по всему миру, в то время как усилия по вакцинации сталкиваются с новыми вызовами. В заявлении, опубликованном на сайте ВОЗ, подчеркивается, что рост числа вспышек болезней, предотвращаемых вакцинированием, представляет собой серьёзную проблему.

"Число вспышек заболеваний, таких как корь, менингит и жёлтая лихорадка, неуклонно растет. Также могут снова возникнуть такие заболевания, как дифтерия, которые ранее были практически искоренены", — говорится в сообщении ВОЗ.

В организации отмечают, что усилия по вакцинации сталкиваются с серьёзными угрозами, такими как распространение дезинформации, рост численности населения, гуманитарные кризисы и сокращение финансирования, что ставит под угрозу достигнутые успехи и подвергает риску миллионы людей всех возрастов.

Всемирная организация здравоохранения призывает к немедленному и постоянному вниманию властей и инвестициям в укрепление программ иммунизации для сохранения успехов последних 50 лет в снижении детской смертности.

"В течение пяти десятилетий вакцины спасли более 150 миллионов жизней. Сокращение финансирования международного здравоохранения ставит под угрозу эти усилия. Во всем мире увеличивается количество вспышек заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцинации, что угрожает жизни людей и увеличивает затраты стран на лечение и борьбу с эпидемиями", — цитируется в документе генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ, заявив, что организация недостаточно эффективна, подвержена политическому влиянию и требует от США чрезмерного финансирования. В феврале глава ВОЗ сообщил о замораживании набора персонала и ограничении поездок из-за кризиса ликвидности, вызванного уходом США из организации.