Во Владимирской области после ДТП на трассу М-7 «Волга» выпали гробы с телами
Екатерина Елисеева
На трассе М-7 «Волга» неподалёку от города Вязники 13 февраля произошла авария, в результате которой из грузовика выпали гробы с телами, предназначенными для кремации. Об этом сообщает «Зебра-ТВ» со ссылкой на управление Госавтоинспекции по Владимирской области.
ДТП произошло около 22:20 по московскому времени. Грузовик Mersedes-Benz, направлявшийся в сторону Нижнего Новгорода, не выдержал боковой интервал и столкнулся с автомобилем DAF с полуприцепом. После удара транспортное средство врезалось в стоявшую впереди Lada Granta.
По данным Госавтоинспекции, грузовик перевозил тела усопших в рамках договорных обязательств. В результате столкновения была повреждена бортовая часть автомобиля, из-за чего несколько гробов выпали на дорогу. Сотрудники оперативно приняли меры для их перегрузки, после чего транспорт продолжил движение.
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