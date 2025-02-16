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Во Владимирской области после ДТП на трассу М-7 «Волга» выпали гробы с телами

ДТП произошло около 22:20 по московскому времени

Екатерина Елисеева

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На трассе М-7 «Волга» неподалёку от города Вязники 13 февраля произошла авария, в результате которой из грузовика выпали гробы с телами, предназначенными для кремации. Об этом сообщает «Зебра-ТВ» со ссылкой на управление Госавтоинспекции по Владимирской области.

ДТП произошло около 22:20 по московскому времени. Грузовик Mersedes-Benz, направлявшийся в сторону Нижнего Новгорода, не выдержал боковой интервал и столкнулся с автомобилем DAF с полуприцепом. После удара транспортное средство врезалось в стоявшую впереди Lada Granta.

По данным Госавтоинспекции, грузовик перевозил тела усопших в рамках договорных обязательств. В результате столкновения была повреждена бортовая часть автомобиля, из-за чего несколько гробов выпали на дорогу. Сотрудники оперативно приняли меры для их перегрузки, после чего транспорт продолжил движение.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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