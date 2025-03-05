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ВНИИМК изобрел альтернативу пальмовому маслу

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Исследователи из ВНИИМК сообщили о создании первого в России сорта подсолнечника с повышенным содержанием стеариновой кислоты. Этот новый сорт станет основой для разработки полезного высокостеаринового подсолнечного масла, которое станет здоровой альтернативой пальмовому маслу. Такое масло будет способствовать улучшению уровня холестерина, улучшению питания тканей и кровообращения, а также поможет в профилактике атеросклероза.

Важно, что в новом подсолнечнике содержится увеличенное количество олеиновой кислоты — 75%. Этот компонент, который также присутствует в оливковом масле, считается полезным для здорового питания.

Кроме того, масло из нового сорта подсолнечника может значительно увеличить срок хранения как масла, так и продуктов, в которые оно добавляется. По словам ученых, оно затвердевает в течение 24 часов и приобретает полутвердую консистенцию при температуре 10 градусов Цельсия, как сообщает Новая газета Кубани.

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