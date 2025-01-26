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Власти США начали ежедневную высылку трудовых мигрантов на военных самолетах

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Власти США намерены ежедневно депортировать нелегальных мигрантов на военных самолетах. Об этом сообщил Томас Хоман, ответственный за иммиграционную политику и охрану границ в администрации Дональда Трампа, в интервью телеканалу ABC.

Хоман отметил, что такие рейсы являются лишь частью обширного плана по выдворению мигрантов из страны. Пока что приоритетом остаётся борьба с угрозами национальной и общественной безопасности, однако в ближайшие месяцы власти планируют активнее заниматься депортацией.

Сложности с посадками и международные переговоры

Ранее Мексика отказалась принять американский военный самолет, перевозивший депортированных мигрантов, сообщили источники NBC News. Два самолета C-17 уже доставили около 160 человек в Гватемалу, но третий рейс, направленный в Мексику, так и не состоялся.

По заявлению Белого дома, возникшая проблема была административной и оперативно решена. Пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт отметила, что в тот же день Мексика приняла сразу четыре рейса с депортированными мигрантами, назвав это рекордом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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